'BBB20': Babu dá lição em Lucas e Felipe após sair da prova do líder

247 - Depois de sair da prova do líder na noite da última quinta-feira (6), no programa Big Brohter Brasil, Babu conversou com Lucas e com Felipe sobre as atitudes deles dois na casa. Ele falou sobre o motivo de as mulheres terem se unido. O ator contou que uma amiga lhe ensinou sobre lugar de fala: "Eu falei: 'sou um homem feminista'. Não existe homem feminista, você não tem útero. Ela me corrigiu, existe homem pró-feminismo e eu estou em processo de educação, ainda mais que sou dos anos 80", disse. Os relatos foram publicados na coluna de Ana Maria, no Uol.

Felipe perguntou ao colega. "Mas você errou muito, não errou? No começo." E Babu fez questão de responder: "Só que eu não tinha 200 câmeras em cima de mim."

Ele prosseguiu dizendo que aprendeu, e continuará aprendendo. "Estou aberto. Primeira coisa que a gente tem que fazer, que é difícil, é ficar quieto e escutar. Pode até discordar, mas num lugar de escuta, não de fala. Chegou a hora das mulheres terem voz. Então, quando a gente não entende um questionamento delas, algo que uma amiga minha me ensinou, cala a boca e escuta", disse.

"Mesmo que você esteja contrariado, peça desculpa e vá refletir, porque é muito difícil sair da posição de privilégio. O feminismo nunca buscou a supremacia das mulheres, é igualdade".