BBC já discute a demissão de Paulo Guedes

247 - Analistas políticos e econômicos preveem um desgaste brutal no governo Jair Bolsonaro com uma eventual saída do ministro Paulo Guedes (Economia). As entrevistas foram publicadas pela BBC Brasil.

"Paulo Guedes é um dos pilares da razoável estabilidade na percepção de investidores e empresários com relação à economia, a despeito de todos os focos de incerteza. Se ele sair, acredito que o presidente buscaria um nome na mesma linha. Seria um risco muito alto para a administração Bolsonaro perder a questão econômica como uma variável para capital político", afirma o cientista político Rafael Cortez, da consultoria Tendências.

De acordo com o economista Bráulio Borges, da consultoria LCA e do Ibre/FGV, o "timing" (melhor momento) para aprovar as reformas vai até meados desse ano, pois no segundo semestre haverá eleições municipais e, no início de 2021, acaba o mandato de Rodrigo Maia (DEM) como presidente da Câmara dos Deputados. O parlamentar tem sido a principal voz no Congresso a favor das reformas de Guedes.

Para consultora econômica Zeina Latif, que até janeiro era economista-chefe da XP Investimentos, falta clareza sobre qual o "compromisso" do governo Bolsonaro com as reformas, depois da aprovação das mudanças da Previdência, em 2019.

"A gente não consegue hoje dizer qual o próximo item que o governo vai trabalhar para aprovar no Congresso. É o Plano Mansueto (medidas para melhorar as contas de Estados e municípios)? É a PEC Emergencial (que também trata de contas públicas)? É a carteira Verde-Amarela (proposta de novos contratos de trabalho)? É a reforma tributária?", questiona a economista.