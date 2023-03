BBC pede desculpas por afastar artilheiro da Copa de 1986 da emissora por críticas à política migratória do Reino Unido

O ex-futebolista Gary Lineker voltará ao famoso programa 'Match of the Day' após ter sido suspenso por comparar as medidas de Rishi Sunak com a Alemanha nazista edit

247 - Após ter sido suspenso da emissora pública do Reino Unido BBC por criticar a linguagem usada pelos ministros ao discutir a política de asilo do governo Rishi Sunak, o ex-futebolista Gary Lineker retornará à apresentação de programas de esportes na emissora.

"Após alguns dias surreais, estou feliz de termos conseguido encontrar uma forma de atravessar isso. Quero agradecer a todos pelo incrível apoio, especialmente aos meus colegas do esporte da BBC pelas marcantes demonstrações de solidariedade. Futebol é um esporte de equipe, mas o apoio deles foi incrível", escreveu Lineker no Twitter.

O afastamento de Lineker levou outros ex-jogadores que trabalham como comentaristas a avisarem que não participariam da transmissão no sábado (11), em solidariedade ao apresentador do 'Match of the Day'. Alguns atletas em atividade se recusaram a dar entrevistas pós-jogo para a emissora em questão.

Uma postagem no Twitter de Lineker comparando a política de imigração proposta pelo governo britânico à da Alemanha nazista causou uma crise na emissora. Lineker tuitou: "Esta é uma política imensuravelmente cruel dirigida às pessoas mais vulneráveis em uma linguagem que não é diferente da usada pela Alemanha nos anos 30, e estou fora de ordem?"

A secretária do Interior, Suella Braverman, afirmou que os tweets de Lineker "diminuem a tragédia indescritível" do Holocausto. Ela disse ao podcast Political Thinking da BBC: "Eu acho que, do ponto de vista pessoal, ouvir essa caracterização é ofensivo porque - como você disse - meu marido é judeu, meus filhos são, portanto, diretamente descendentes de pessoas que foram assassinadas em câmaras de gás durante o Holocausto."

(Artigo escrtio com apoio de inteligência artificial)

