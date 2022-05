BBC viola a justiça internacional ao falar por terroristas, denuncia a mídia chinesa

Veículo britânico 'glorificou os autores do ataque terrorista de Karachi', no Paquistão, que deixou mortos três professores chineses edit

Rádio Internacional da China - Há mais de 20 dias, um ataque terrorista ao ônibus do Instituto Confúcio da Universidade de Karachi, no Paquistão, matou três professores chineses, além de deixar mais um educador chinês ferido. O incidente chocou o mundo, e o Conselho de Segurança da ONU emitiu um comunicado à imprensa para condená-lo. No entanto, a BBC publicou recentemente um relatório de entrevista relevante, glorificando os autores do ataque terrorista de Karachi e tentando encontrar uma explicação racional para seus atos terroristas violentos.

Como uma das mídias mais influentes do Ocidente, a BBC fala abertamente por terroristas violentos, quebrando a linha de fundo moral, violando a justiça internacional e desviando-se da ética profissional. Assim, a BBC se tornou inimiga das pessoas que amam a paz em todo o mundo.

Alguns meios de comunicação ocidentais representados pela BBC seletivamente "abrandaram" terroristas violentos, o que não é um caso raro. Recentemente, a BBC transmitiu outro programa relacionado a Xinjiang, no qual espalhou informações falsas e difamou o combate travado pelo governo de Xinjiang contra crimes terroristas violentos. O ato da BBC foi severamente refutado pela Embaixada da China no Reino Unido.

Nos últimos anos, para atender às necessidades de alguns países ocidentais em sua competição estratégica com a China, a mídia ocidental intensificou sua ofensiva para espalhar notícias falsas e difamar a China. Sob o disfarce de "liberdade de imprensa", alguns meios de comunicação ocidentais desempenham o papel de "bandidos" do capital e do poder.

Quando continuam a realizar truques como "duplos padrões em liberdade de imprensa, direitos humanos e antiterrorismo", eles se tornam ferramentas para incitar conflitos geopolíticos e cúmplices na deterioração da paz mundial.

Tradução: Xia Ren

Revisão: Gabriel Fragoso

