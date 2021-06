Bernardo Mello Franco: Bolsonaro joga gasolina na fogueira dos protestos

247 - “Na primeira fala após os atos que pediram seu impeachment no sábado, o presidente adotou tom de deboche e atacou os manifestantes. Disse que ‘faltou erva’ e ‘faltou dinheiro’ para encher as ruas”, afirma o jornalista Bernardo Mello Franco em sua coluna publicada no jornal O Globo. “Jair Bolsonaro resolveu jogar gasolina na fogueira dos protestos contra o governo”, diz. “É uma estratégia arriscada. Ao exagerar na dose, ele pode empurrar mais gente para as ruas contra o governo”, acrescenta.

O colunista destaca que, “em outra frente, ele (Bolsonaro) fechou um acordo com a Conmebol para sediar a Copa América em plena pandemia”. “A ideia gerou uma nova onda de críticas no momento em que o país se aproxima das 500 mil mortes pela Covid; Bolsonaro está sob pressão”, continua.

“Com a popularidade em queda, ele vê a CPI avançar sobre o ‘gabinete das trevas’ e é assombrado pelo favoritismo do ex-presidente Lula nas pesquisas. Ao atacar os manifestantes, o capitão tenta ressuscitar o antipetismo para mobilizar a direita em sua defesa. É uma estratégia arriscada. Ao exagerar na dose, ele pode empurrar mais gente para as ruas contra o governo”.

