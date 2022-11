Bernardo Mello Franco: “Bolsonaro precisa ser julgado e punido por crimes que cometeu”

Apoie o 247

ICL

247 - O jornalista Bernardo Mello Franco, em sua coluna no jornal O Globo , defendeu que Jair Bolsonaro (PL) “precisa ser julgado e punido por crimes que cometeu”.

“Enquanto esteve no poder, o capitão fez de tudo para evitar o impeachment e fugir da polícia. No front político, comprou a cumplicidade do presidente da Câmara com os bilhões do orçamento secreto. No jurídico, nomeou um procurador-geral omisso e subserviente. Sem a proteção de Arthur Lira e Augusto Aras, ele terá que responder por seus atos. Não faltarão motivos para processá-lo e julgá-lo”, escreveu.

Listando uma série de crimes cometidos por Bolsonaro, o jornalista apontou que “aliados do capitão já discutiram diferentes manobras para evitar que ele seja punido nos próximos anos”.

“Temer chegou a propor uma ‘anistia do passado’, a pretexto de pacificar o país. O perdão aos crimes da ditadura foi o que permitiu o retorno do golpismo fardado. Um perdão aos crimes de Bolsonaro não pacificaria nada — só serviria como prêmio e incentivo à reincidência”, concluiu.

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.