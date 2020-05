Bernardo Mello Franco: 'Mourão é o vice que assusta'

Nesta quinta-feira, o general Hamilton Mourão, vice-presidente da República publicou um artigo em que ameaça as instituições, governadores, prefeitos e imprensa. Quer vincar o perfil do vice que assusta edit

247 - "Ao convidar Hamilton Mourão para sua chapa, Jair Bolsonaro contratou uma espécie de seguro-impeachment. O general era conhecido por fazer imprecações contra a democracia. Na campanha, reforçou a fama de brucutu ao falar em 'autogolpe' e propor uma Constituinte sem votos", escreve o jornalista Bernardo Mello Franco em O Globo.

"Ontem os políticos ganharam mais um motivo para se preocupar. Em artigo no jornal 'O Estado de S. Paulo', Mourão voltou a defender teses autoritárias. O general escreveu que nenhum país no mundo está 'causando tanto mal a si mesmo' como o Brasil. Ele está certo, mas o texto dá a entender que a razão dos problemas é a democracia".

[...] “Sem os palavrões do capitão, o general endossou o discurso de que as medidas de isolamento provocarão “caos” e “desastre”. Na boca de Bolsonaro, essa conversa sempre soou como desculpa para um golpe. No artigo de Mourão, assustou quem calcula os riscos de um processo de impeachment”, conclui.



