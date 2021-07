Bernardo Mello Franco: 'nota das Forças Armadas foi um tom de ameaça'

"Faltou explicar se a resposta virá a bordo de tanques, fragatas ou aviões de combate", ironiza o jornalista Bernardo Mello Franco em referência à nota das Forças Armadas, com uma das assinaturas do ministro Braga Netto, após críticas de Omar Aziz sobre o envolvimento de militares em denúncias de irregularidades feitas à CPI da Covid acerca da gestão da pandemia edit

247 - Em sua coluna publicada no jornal O Globo, o jornalista Bernardo Mello Franco afirma que, "além de distorcer as palavras" do senador Omar Aziz (PSD-AM), "a nota dos militares termina em tom de ameaça". "Diz que as Forças Armadas 'não aceitarão qualquer ataque leviano'. Faltou explicar se a resposta virá a bordo de tanques, fragatas ou aviões de combate", avalia.

Segundo o colunista, "Jair Bolsonaro já mostrou que fará de tudo para obstruir o trabalho da CPI". "Nas últimas semanas, ele chamou senadores de ‘patifes’, 'picaretas' e 'bandidos'. Ontem usou um termo chulo para reforçar as agressões", disse.

"Ao insinuar uma quartelada, a cúpula militar se associa a essa tática de intimidação. E sugere que está disposta a romper a legalidade para proteger um presidente rejeitado pela maioria dos brasileiros".

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.