Bernardo Mello Franco: Nunes Marques e Mendonça substituem soldado e cabo no STF

247 - Jair Bolsonaro ainda não realizou o desejo do filho Eduardo Bolsonaro de fechar o STF com um cabo e um soldado, mas já tomou outras medidas para minar a independência da Corte, escreve o jornalista Bernardo Mello Franco. O jornalista destaca que o ocupante do Palácio do Planalto começou a realizar esse objetivo com as indicações de Kassio Nunes Marques e André Mendonça.

"Ao assinar a nomeação do pastor, o presidente anunciou que passaria a controlar 20% do Supremo". "Os fatos dos últimos dias sugerem que ele tinha razão".

"Desde que vestiram a toga, Nunes Marques e Mendonça se comportam como praças a serviço do capitão".

