Bibi Perigosa enquadra Globo na Justiça e obriga emissora a revelar contratos sigilosos de novela

247 - Fabiana Escobar, a Bibi Perigosa da vida real, conquistou uma vitória na batalha que trava contra a Globo na Justiça. A 43ª Vara Cível do Rio de Janeiro determinou que a emissora tem 15 dias para apresentar os contratos de venda internacional da novela A Força do Querer (2017), baseada na história de Fabiana com o tráfico de drogas. Ela diz que não recebeu os valores corretos que foram acordados na negociação dos direitos. A reportagem é do portal Notícias da TV.

A reportagem teve acesso ao documento. Nele, o juiz Carlos Sérgio Saraiva indicou que a apresentação do contrato é indispensável para que se prove a versão da Globo sobre o assunto.

A líder de audiência alega que pagou tudo o que estava estipulado no acordo firmado para a compra do livro Perigosa, que serviu de inspiração para a história da personagem vivida por Juliana Paes da novela de Gloria Perez cinco anos atrás.

Os advogados de Fabiana Escobar, porém, apontaram que há uma discrepância considerável entre o valor depositado e os negócios fechados com TVs de outros países.

Para o magistrado, somente a apresentação do contrato entre a Globo e as empresas estrangeiras irá, de fato, solucionar a dúvida.

