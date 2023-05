Biden defende regulação da inteligência artificial

Apoie o 247

WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, se reuniu com presidentes-executivos das principais empresas de inteligência artificial, incluindo o Google, da Alphabet, e a Microsoft, nesta quinta-feira, e deixou claro que as companhias precisam garantir que seus produtos são seguros antes de serem implantados.

A inteligência artificial generativa tornou-se uma palavra da moda este ano, com aplicativos como o ChatGPT conquistando a atenção do público e provocando uma corrida entre as empresas para lançar produtos similares que as companhias acreditam que mudarão a natureza do trabalho.

Milhões de usuários começaram a testar essas ferramentas, que os defensores dizem que podem fazer diagnósticos médicos, escrever roteiros, criar resumos jurídicos e depurar software, levando a uma preocupação cada vez maior sobre como a tecnologia pode levar a violações de privacidade, distorcer decisões de emprego e alimentar golpes e campanhas de desinformação.

Biden, que experimentou o ChatGPT, disse aos executivos que eles precisam mitigar os riscos atuais e potenciais que a IA representa aos indivíduos, à sociedade e à segurança nacional, de acordo com a Casa Branca.

A reunião incluiu uma "discussão franca e construtiva" sobre a necessidade de as empresas serem mais transparentes sobre seus sistemas de IA; a importância de avaliar a segurança desses produtos; e a necessidade de protegê-los contra ataques maliciosos, acrescentou a Casa Branca.

A reunião de duas horas desta quinta-feira incluiu Sundar Pichai, do Google, Satya Nadella, da Microsoft, Sam Altman, da OpenAI, e Dario Amodei, da Anthropic, juntamente com a vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, e autoridades do governo, incluindo o chefe de gabinete de Biden, Jeff Zients, o conselheiro de Segurança Nacional, Jake Sullivan, a diretora do Conselho Econômico Nacional, Lael Brainard, e a secretária do Comércio, Gina Raimondo.

Kamala disse em comunicado que a tecnologia tem potencial para melhorar vidas, mas pode apresentar preocupações de segurança, privacidade e direitos civis. Ela disse aos executivos que eles têm "responsabilidade legal" de garantir a segurança de seus produtos de inteligência artificial e que o governo está aberto a promover novas regulamentações e apoiar novas legislações relacionadas à inteligência artificial.

