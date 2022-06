Biden faz EUA passarem pelo pior momento da história, diz The Telegraph

"A Casa Branca está um caos, por vezes o nível de incompetência quase cômica tem um tom marcadamente satírico", diz jornal britânico The Telegraph sobre a gestão de Joe Biden edit

Sputnik - O jornal The Telegraph afirmou que o presidente norte-americano, Joe Biden, falhou como presidente e está fazendo o país passar pelo pior momento da história.

De acordo com o jornal, Biden está administrando o país da maneira mais amadora da história moderna dos EUA.

"Uma vergonha no cenário mundial, uma retirada desastrosa das tropas do Afeganistão e um pesadelo completo nos assuntos internos do país. A Casa Branca está um caos, por vezes o nível de incompetência quase cômica tem um tom marcadamente satírico", destaca a publicação.

Além disso, a mídia ressalta que Biden parece cada vez mais isolado e confuso, que com sua arrogância demonstra apenas o quanto está distante das famílias norte-americanas, dirigindo-se ao povo sem cerimônia e de maneira improvisada.

"Os EUA estão em queda livre, a economia está entrando em recessão, a queda acentuada no mercado de ações está tirando trilhões de dólares das contas de aposentadorias dos norte-americanos", enfatizou o artigo.

Com um presidente cada vez mais negacionista, os EUA estão em um declínio jamais visto, além de estarem entrando em uma situação perigosa.

O índice geral de aprovação de Biden é menor que 40%, sendo um dos presidentes menos populares da história moderna do país.

