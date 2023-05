Big Techs ficam entre os assuntos mais comentados nas redes com a discussão sobre o PL das Fake News

Apoie o 247

ICL

247 - Internautas alertaram para a importância de serem colocadas em prática medidas para evitar a divulgação de conteúdos com mensagens de ódio. No Twitter, a expressão Big Techs foi ao trending topic (tópico em tendência), um dos assuntos mais comentados nas redes sociais.

Um perfil no Twitter postou: "as big techs não podem continuar acima da Lei, inclusive colaborando com a extrema-direita".

>>> Lira diz à Globo que pode retirar PL 2630 da pauta: "só vai à votação se for para vencer"

O senador Humberto Costa (PT-PE) também se pronunciou. "É pela vida das crianças! Em frente ao Congresso Nacional, uma ação em favor do PL 2630 relembra as 35 crianças assassinadas em escolas nos últimos 10 anos. Não podemos permitir que as Big Techs lucrem com o ódio e promovam extremismos".

O PL das Fake News cria a chamada Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet. O projeto cria obrigações para redes sociais, aplicativos de mensagens e ferramentas, com o objetivo de retirar contas e conteúdos considerados criminosos. Mas o artigo 32, que trata da remuneração por conteúdo jornalístico, vem atraindo polêmicas. Comunicadores da esquerda alegam que seus canais seriam prejudicados, enquanto grandes emissoras, como a Globo, seriam beneficiadas.

Não vou entrar no mérito do PL das Fake News, que acho que merece alguns ajustes, mas 1) as big techs não podem continuar acima da Lei, inclusive colaborando com a extrema-direita e 2) fake news têm de ser criminalizadas, isso cria uma vantagem política indevida — Hugo Albuquerque (@hugoalbuquerque) May 2, 2023

O ministro Alexandre de Moraes, do STF, determinou que a Polícia Federal ouça em até cinco dias os presidentes das big techs por terem feito anúncios contra o PL 2630 "de forma opaca e burlando seus próprios termos de uso". As plataformas devem remover todos os anúncios com… — Jandira Feghali 🇧🇷🚩 (@jandira_feghali) May 2, 2023

As big techs conseguiram com facilidade se mobilizar e barrar informações sobre o projeto de lei, mas nunca conseguiram neutralizar grupos radicais na51sta5, apoios aos ataques nas escolas, p*rn* infantil, discursos de ódio, desinformação durante a pandemia e outros crimes. — Startup da Real (@startupdareal) May 2, 2023

É PELA VIDA DAS CRIANÇAS! Em frente ao Congresso Nacional, uma ação em favor do PL 2630 relembra as 35 crianças assassinadas em escolas nos últimos 10 anos. Não podemos permitir que as Big Techs lucrem com o ódio e promovam extremismos. #PL2630SALVAVIDAS pic.twitter.com/5E9xYaEt5y — Humberto Costa (@senadorhumberto) May 2, 2023

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.