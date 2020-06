Blackout Tuesday: entenda por que o seu feed está cheio de imagens pretas

Heloisa Caixeta, Metrópoles - Talvez você tenha aberto o Instagram na manhã desta terça-feira (02/06) e viu imagens pretas publicados por pessoas que você segue. O que está tomando conta das redes sociais faz parte de um movimento contra o racismo. Chamado de Blackout Tuesday (terça-feira do apagão, em tradução livre), a iniciativa tem o intuito de interromper as atividades diárias para fazer um protesto virtual.

O movimento foi organizado por empresas do setor da música e começou fora do Brasil. Em pouco tempo, tomou conta das redes sociais. A Apple Music apagou todas as publicações no Instagram, e deixou apenas um vídeo e uma foto do movimento. O Spotify aderiu à campanha e prometeu inserir 9 minutos de silêncio entre músicas e podcasts, em alusão ao tempo em que George Floyd ficou preso ao joelho do policial Derek Chauvin, o que culminou na sua morte . A plataforma afirmou que também irá amplificar as vozes negras.

