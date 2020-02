Blogueiro bolsonarista cria fake news para atacar Patrícia Campos Mello, da Folha

247 - O blogueiro bolsonarista Allan dos Santos, do portal Terça Livre, compartilhou no Twitter uma imagem falsa alegando ser trecho da conversa de WhatsApp entre a jornalista Patrícia Campos Mello, da Folha de S. Paulo, e Hans River do Rio Nascimento, ex-funcionário da Yacows. Há um hífen em uma das mensagens enviadas por Patrícia a Hans River. Mas o print não é o mesmo publicado por Patrícia como forma de provar que Hans River mentiu a parlamentares da CPMI das Fake News no Congresso. Na imagem original, não há hífen em palavra alguma.

“Software nenhum na face da terra, mesmo desde os remotos tempos wordstar rodando em MS DOS 3.2., jamais hifenizou palavras se não se usar alinhamento justificado. @camposmello, você e sua empresa são trambiqueiros e cafajestes”, escreveu o blogueiro.

Em depoimento na CPMI das Fake News, o ex-funcionário acusou a jornalista de se insinuar sexualmente com o objetivo de conseguir informações para uma matéria. Os ataques contra a repórter começaram a repercutir nas redes sociais.