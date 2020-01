Blogueiro que atacou Greta Thunberg é recontratado pelas empresas que o “demitiram” no RN

Por Rafael Duarte, da agência Saiba Mais - O blogueiro e radialista Gustavo Negreiros, que ficou mundialmente conhecido por atacar a ativista sueca Greta Thunberg em setembro de 2019, foi recontratado pelas duas empresas que o haviam demitido na época.

Nesta segunda-feira (6), ele anunciou o próprio retorno a TV Tropical, afiliada da Rede Record, no Rio Grande do Norte. A concessão da emissora é cedida à família do ex-senador da República José Agripino Maia (DEM), alvo de quatro inquéritos na Justiça por suspeita de corrupção.

