Boato de que âncora já foi escolhido para substituir William Bonner surge nas redes e Globo se pronuncia

247 - Circula nas redes sociais boatos de que a Globo procura um novo nome para substituir William Bonner no Jornal Nacional. O escolhido seria Marcio Bonfim, que atua no comando do NETV 2ª edição, em Pernambuco, e já esteve algumas vezes na bancada do JN durante o rodízio de apresentadores do telejornal.

A coluna de Valmir Moratelli, no portal Veja, procurou a TV Globo para comentar a informação. Diz a nota: “A Globo desmente categoricamente que William Bonner esteja negociando com a emissora sua saída da apresentação do Jornal Nacional. São boatos infundados. Ele permanece e permanecerá como apresentador e editor-chefe do Jornal Nacional pelos próximos muitos anos. William Bonner subscreve essa nota juntamente com a emissora. E espera que esse tipo de boato caça clique com vista a monetização tenha um fim de vez”.

