Bocardi questiona número de mortos por coronavírus e é endossado por Eduardo Bolsonaro (vídeo)

Revista Fórum - Ao se defender de um comentário feito por uma telespectadora que criticava a abordagem do Bom Dia São Paulo sobre o atendimento do sistema público de saúde, o apresentador Rodrigo Bocardi colocou em dúvida a real situação do coronavírus no Brasil. A cena foi ao ar na quarta-feira (13), mas ganhou repercussão entre bolsonaristas nesta quinta.

“A gente não sabe claramente aqui no nosso país exatamente quem morre de Covid. A gente tem visto relatos aí de pessoas… Olha, a gente viu no Rio de Janeiro, ontem, fiquei chocado. Noticiado pelo nosso telejornal no Rio, uma pessoa de escola de samba foi atropelado, duas vezes testou negativo para a Covid e morreu com Covid, entrou pros índices”, disse Bocardi.

Sincericídio não é tolerado na Globo. Temo pelo emprego do jornalista Rodrigo Bocardi por ter falado essas verdades e criticado a cobertura sobre o COVID na própria TV em que trabalha, a Globo. pic.twitter.com/9YIJEAE8OE May 14, 2020

