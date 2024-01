Boff cobra da Globo demissão de Magnoli por excesso de mentiras e agressões a Lula

Teólogo condenou as atitudes do comentarista da Globonews edit

247 – O teólogo e escritor Leonardo Boff cobrou da Globo a demissão do comentarista Demétrio Magnoli, da Globonews, por excesso de mentiras e agressões ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva. "A TV Globo, especialmente a GloboNews, por respeito aos telespectadores, deveria demitir Demétrio Magnoli. Ele mente demais, o que é contra qualquer jornalismo sério, além de explicitamente tratar com expressões chulas declarações do presidente Lula", postou Boff. Saiba mais sobre o caso:

O comentarista Demétrio Magnoli, da Globonews, insultou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o comparou a Jair Bolsonaro, acusando-o de propagar fake news. O motivo: Lula apontou, no discurso de retomada das obras da Refinaria Abreu e Lima, a participação do Departamento de Justiça dos Estados Unidos na Lava Jato – o que já foi demonstrado historicamente.

“Essa é uma lenda urbana, há anos difundida pelo PT, mas não tem nenhuma base factual, é fake news. [...] É o ‘padrão Bolsonaro’ de reduzir, de rebaixar a palavra presidencial ao estatuto de papo de bêbado em boteco”, disse Magnoli. Rapidamente, Magnoli foi desmascarado nas redes sociais. Confira:

Não, não é uma lenda urbana. Foi inclusive tema de uma ótima matéria do jornal francês Le Monde Diplomatique, que é renomado por seu jornalismo de qualidade. É claro que ninguém espera que a Globo, que foi cúmplice desse processo, admita. Mas "lenda urbana" é a qualidade dessa… pic.twitter.com/Jq7xWYBxvJ continua após o anúncio January 19, 2024

