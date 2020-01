Boff resgata foto dele com papa Francisco e responde Ernesto Araújo

"Esta foto que o Papa me mandou desde Roma vai para o arquivo do ministro Ernesto Araújo", escreveu o teólogo, em uma provocação após o chanceler de Bolsonaro acusar Leonardo Boff "e seus amigos" de tentar "destruir a Igreja Católica" e transformá-la em "linha auxiliar do PT" edit

247 - Em um novo capítulo da discussão entre o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, e o teólogo Leonardo Boff no Twitter, o último resgatou uma foto dele com o Papa Francisco e mandou para o "arquivo" do chanceler na tarde desta terça-feira 2.

"Esta foto que o Papa me mandou desde Roma vai para o arquivo do ministro Ernesto Araújo. É de 1972 e todos trabalhávamos em favelas, muitos presos e mortos", postou Boff, identificando em seguida quem é ele e quem é Francisco na foto.

O escritor foi acusado pelo ministro na rede social de ter tentado "destruir a Igreja Católica", junto com "seus amigos", e ainda transformá-la em "linha auxiliar do PT". "Nunca o catolicismo foi tão rebaixado quanto o é pelo seu pensamento apóstata e mentiroso e nunca passou tanta vergonha quanto passa com a sua bajulação de um sistema esquerdista corrupto", atacou Araújo.

As ofensas foram disparadas pelo ministro depois de uma crítica de Boff ao governo Bolsonaro. "Nunca a inteligência foi rebaixada com seu pensamento velhista e falso e o Brasil jamais passou tanta vergonha com suas intervenções sem nenhuma base séria senão fruto de um preconceito anti-humano e anti-vida", disse o intelectual.