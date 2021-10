Boghossian expõe a hipocrisia de Paulo Guedes, que fica mais rico enquanto brasileiros empobrecem

"Offshore de Paulo Guedes representa um conflito duplo. Ministro protege patrimônio no exterior enquanto pede sacrifícios no Brasil", diz o jornalista edit

247 – "Ainda no primeiro ano de governo, Paulo Guedes avisou que o país deveria se acostumar com um real desvalorizado.'O dólar está alto? Problema nenhum, zero', declarou. Na ocasião, ele descrevia os efeitos de uma nova política econômica, com juros mais baixos. Agora, os brasileiros descobriram que o patrimônio do ministro cresce a cada vez que a cotação da moeda americana sobe", escreve o jornalista Bruno Boghossian, colunista da Folha.

"Um cidadão não deve ser obrigado a fazer um voto de pobreza ao assumir uma função pública. Mas há um conflito moral quando esse ministro diz não enxergar 'problema nenhum' no dólar alto que forma seu patrimônio, enquanto a escalada do câmbio afeta os preços dos combustíveis, da comida e de outros custos de quem já é muito pobre", afirma.

