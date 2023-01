Bolsonarista, até Alexandre Garcia critica radicais que acreditam que Lula não subiu a rampa e que Bolsonaro vai voltar (vídeo)

Apoie o 247

247 - Até mesmo o jornalista bolsonarista Alexandre Garcia, que durante a pandemia de Covid-19 se somou a Jair Bolsonaro (PL) nas críticas às vacinas e no apoio ao suposto tratamento precoce para a doença - baseado em medicamentos ineficazes -, se mostrou espantado com o nível de alienação dos bolsonaristas que continuam pregando um golpe em frente aos quartéis do Exército.

"Lula subiu a rampa [do Palácio do Planalto]", iniciou Garcia, em programa na Jovem Pan News. "Tem gente até agora negando. É incrível. Chega a um ponto de desligamento da realidade que é preocupante para a saúde mental", diz ele.

Garcia ainda se mostrou decepcionado ao constatar que Bolsonaro abandonou o país antes da posse do presidente Lula (PT), deixando para trás seus apoiadores.

