Bolsonarista, Carlos Vereza perde ação que moveu contra Zé de Abreu, mas não desiste do processo

247 - Após ser derrotado na Justiça criminal, o ator e bolsonarista Carlos Vereza decidiu processar o ator José de Abreu na esfera cível e pede uma indenização por danos morais de R$ 80 mil por ter sido chamado pelo ex-colega de "esclerosado", "hipócrita", "sem caráter" e fascista.

Reportagem do portal UOL teve acesso à ação, protocolada em 10 de fevereiro na 6ª Vara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, exatos 11 dias após Vereza ter sua queixa-crime rejeitada na esfera criminal. Agora, na cível, o caso foi acatado, e a juíza titular Flavia de Almeida Viveiros de Castro pediu que os dois atores se manifestem sobre a intenção de realizar uma audiência de conciliação.

O veterano, de 82 anos, já havia deixado claro em sua petição inicial que dispensava o encontro com o ex-colega da Globo. Ele pede na Justiça a condenação de José de Abreu por danos morais, com uma indenização de R$ 80 mil e uma retratação pública, proporcional à quantidade de publicações no Twitter do réu endereçadas ao autor da ação.

