Bolsonarista Guilherme de Pádua deleta Instagram após anúncio de série sobre assassinato de Daniella Perez

247 - O bolsonarista e ex-ator Guilherme de Pádua “sumiu” das redes sociais após a notícia de que a HBO Max prepara uma minissérie sobre o assassinato de Daniella Perez. Condenado pelo crime, ele agora é pastor em uma igreja evangélica de Belo Horizonte, em Minas Gerais, e deletou o perfil que tinha no Instagram com 40 mil seguidores. No lugar, criou um perfil privado com 847 seguidores. A informação é do portal MSN.

Ele também deixou de atualizar seu canal no YouTube, no qual vinha, há dois anos, postando vídeos sobre sua conversão. Num deles, ainda no ar, a maquiadora Juliana Lacerda, com quem ele se casou em 2017, dá um depoimento sobre seu casamento e rebate críticas. A informação é do portal MSN.

“Pensei em dissuadi-la a não mexer com isto, mas já apanhei da imprensa e não quero apanhar da patroa também”, escreveu ele na descrição do vídeo.

Em seu antigo perfil, Guilherme chegou a fazer propaganda de uma clínica de estética, onde ele e a mulher fizeram tratamento em troca de divulgação.

