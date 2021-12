Bolsonarista, Guilherme Fiuza expõe dor de cotovelo em relação a Moro: 'é um ignorante, uma decepção' (vídeo)

Apoie o 247

247 - Bolsonarista, o comentarista político Guilherme Fiuza, da Jovem Pan, também bolsonarista, expôs toda sua revolta nesta terça-feira (14) contra o ex-juiz Sergio Moro, declarado parcial pelo Supremo Tribunal Federal (STF) nos processos contra o ex-presidente Lula na Lava Jato.

Fiuza, assim como a massa de apoiadores de Jair Bolsonaro, se mostrou decepcionado e insatisfeito por Moro ter "abandonado" o governo federal e por, agora, concorrer ao Palácio do Planalto contra seu antigo chefe.

O comentarista, então, no seu papel de defender Bolsonaro, criticou Moro, chamando-o de ignorante, e deixou transparecer sua dor de cotovelo em relação ao ex-magistrado. "O Sergio Moro está decorando mal a cartilha que fizeram para ele. Vou repetir o que ele disse: 'o plano de combate à inflação, o plano Real, foi preparado por técnicos, mas foi possível devido ao pacto político, que hoje não existe. O governo não tem diálogo'. Moro, você é um completo ignorante. Se você tivesse o mínimo de discernimento, você nem cairia nessa cartilha que seu marqueteiro te passou, por uma razão muito simples: a inflação, como você deveria saber mas não sabe, porque é um ignorante, não estuda, está só fazendo panfletagem. Você acha que sua vida vai ser assim agora, Moro? Veio a mosquinha azul, picou, assopraram lá no seu ouvido, alguém te chamou para sair do governo, não foi? Que nem chamaram o Paulo Guedes. O Paulo Guedes não abandonou, você abandonou. Você abandonou lá no meio, fez uma coletiva pirotécnica. Não sei nem por onde caminhar, porque é uma decepção tão grande esse personagem".

"Ele está mostrando uma personalidade que não é aquela esfinge que a gente estava achando não. Ele está mostrando uma personalidade duvidosa", completou.

