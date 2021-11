Bolsonarista que agrediu repórter da Globo em NY é ex-deputado e médico condenado

O seu registro de médico está cassado desde 2017 e por conta disso ele não pode mais atuar no Brasil edit

Por Guilherme Amado, no portal Metrópoles - O homem que agrediu o repórter Tiago Eltz da TV Globo em Nova York é o ex-deputado federal Carlos Cury. Ele foi parlamentar por pouco mais de quatro meses em 1999 ao assumir uma vaga de suplência. Na época ele era filiado ao PPB, hoje Progressistas.

Não é a primeira vez que Cury é retratado nas manchetes de jornais. Médico, ele foi considerado culpado de estelionato e homicídio culposo de um paciente dele ocorrida em 2012.

O inquérito policial do caso aponta que ele se fez passar por especialista em cirurgia plástica para fazer um procedimento em um paciente, que acabou morrendo. Ele recebeu R$ 25 mil para fazer a operação na ocasião.

Eltz cobria a maratona de Nova York quando foi xingado por Cury. “Ó esse bundão da Globo aqui, essa porcaria”, grita o médico e ex-deputado. Questionado de por que estar chamando ele assim, Cury responde que pode chamá-lo do que quiser. “Você me toca, você me toca pra você ver, vou levar seu braço pra minha casa, seu bosta, seu bundão da Globo! Otário!”, continua. Ele está acompanhado de uma mulher que filma o que acontece e chama o repórter de babaca.

Em 2019 ele foi condenado a oito anos de prisão em regime semiaberto. No ano seguinte, o regime da prisão foi convertido para o fechado. O seu registro de médico está cassado desde 2017 e por conta disso ele não pode mais atuar no Brasil.

Procurado, ele não respondeu aos questionamentos desta coluna até o momento. O seu advogado disse que não tinha nada a declarar por não saber o que aconteceu.

