Bolsonarista que incitou ataques físicos contra jornalistas da Globo é inocentado por juiz

247 - A Globo foi derrotada na Justiça do Distrito Federal após processar um apoiador do presidente Jair Bolsonaro que ofereceu dinheiro para quem atacasse jornalistas da emissora durante reportagens ou entradas ao vivo em telejornais. O conglomerado de mídia pedia R$ 30 mil por danos morais, mas a solicitação foi negada sob alegação de que a postagem foi apenas uma "crítica" à emissora. A reportagem é do portal Na Telinha.

A reportagem teve acesso aos autos do processo, que corre no Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Nele, a Globo explica que Marcos Aurélio Neves do Rego Sales, um servidor da Sejus-DF (Secretaria de Estado Justiça e Cidadania do Distrito Federal), fez postagens em sua rede social dizendo que pagaria R$ 100 para quem jogasse água nos contratados da emissora.

"O requerido realizou publicação no Facebook com a descrição: 'A campanha é minha! #Eupago', seguida de uma imagem que contém a frase 'jogue água em um repórter da Globo ao vivo e ganhe R$ 100'. A imagem contém um balde com água sendo lançada na logomarca da autora", diz o processo.

A Globo relatou que a publicação recebeu inúmeros comentários apoiando a campanha de Sales, e que repórteres ficaram com medo de trabalhar nas ruas por causa da repercussão do post. Os advogados da emissora relataram no processo que o homem mostrou apoio ao atual presidente do Brasil em postagens e aparecia com armas em fotos.

Na sua página pessoal no Facebook, excluída após o escândalo, Sales apoiava a criação da Aliança Pelo Brasil, partido que Bolsonaro tentou emplacar, sem sucesso, para a disputa das eleições de 2022.

