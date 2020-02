Bolsonarista radical assume área digital do governo

O diretor do Departamento de Conteúdo e Gestão de Canais Digitais, Rodrigo Fayad, e para o lugar dele irá o publicitário Luiz Galeazzo, que é bolsonarista raiz e já fez postagens machistas edit

247 - A Secretaria de Comunicação da presidência da República (Secom) está trocando o responsável pela área digital do governo. O diretor do Departamento de Conteúdo e Gestão de Canais Digitais, Rodrigo Fayad, e para o lugar dele irá o publicitário Luiz Galeazzo, bolsonarista raiz. A informação foi publicada pela coluna de Guilherme Amado.

A área de comunicação do governo Bolsonaro vem tendo desgaste após as denúncias de que o chefe da Secom, Fábio Wajngarten, é sócio de uma empresa e, por meio dela, recebe dinheiro de agências de publicidade contratadas pelo governo de Jair Bolsonaro e emissoras, como a Band e a Record. Ele também omitiu da Comissão de Ética da Presidência sua relação com empresas pagas pelo governo.