Bolsonarista, Ratinho sai em defesa de Sérgio Reis: "cruzada do mal"

247 - O apresentador bolsonarista Ratinho usou a edição de segunda-feira (23) do seu programa no SBT para sair em defesa do cantor sertanejo Sérgio Reis. A informação é do portal UOL.

Ele afirmou que Sério Reis está sendo vítima de uma "cruzada do mal" após Maria Rita, Guilherme Arantes e Zé Ramalho artistas terem cancelado sua participação no próximo álbum do cantor.

“Sérgio Reis, quero dizer que você tem o meu apoio contra essa verdadeira cruzada do mal que você está sofrendo. O que eu sei é hoje o Brasil não suporta opiniões contrárias. O Sergião tá sofrendo uma perseguição sem igual”, afirmou Ratinho.

PUBLICIDADE