Bolsonarista, Record frita Paulo Guedes em seu telejornal

Alinhada ao governo, emissora do bispo Edir Macedo manda um recado claro de Jair Bolsonaro para Paulo Guedes: tchau, querido. Telejornal da emissora atacou Guedes e pontuou expressões como ‘enfraquecimento do ministro’ e ‘falta de sensibilidade’ edit

Revista Fórum - O Jornal da Record desta quinta-feira (23) atacou o ministro da Economia, Paulo Guedes. Uma das reportagens do principal telejornal da casa falou do “enfraquecimento do ministro”, apontou “cinco erros” de Guedes e citou “a falta de sensibilidade do ministro com os mais pobres”.

A emissora do bispo Edir Macedo, líder da Igreja Universal do Reino de Deus e aliado de peso do presidente Jair Bolsonaro, adota uma cobertura forçosamente positiva do governo.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.