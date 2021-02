Bolsonarista, Rodrigo Constantino se choca com 'fanatismo' dos bolsonaristas

247 - O comentarista bolsonarista Rodrigo Constantino se disse chocado com o "fanatismo" dos próprios bolsonaristas, que agora o criticam por suas opiniões relativas à troca na presidência da Petrobras.

Constantino chamou de "tosco" o que classificou como "esse lado do bolsonarimo". "Disclaimer: não tenho uma única ação da Petrobras. Esse lado do bolsonarismo é mesmo tosco. Você faz análise independente, críticas construtivas, e a turma te acusa de vendido ou com interesse na bolsa, e fala que vai parar de te seguir. É um fanatismo digno do PT mesmo! Cegueira".

Constantino reclamando do fanatismo dos bolsonaristas.



É esse o tuite. pic.twitter.com/KAvsByClbK February 22, 2021

