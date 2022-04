Bolsonarista Sikêra Jr. amarga fiasco no Ibope e está perto de zerar audiência

Apoie o 247

ICL

247 - O apresentador Sikêra Jr. deixou de ser um fenômeno de audiência na TV. Se antes da pandemia os seus programas em Manaus (AM) venciam a novela das sete e até o Jornal Nacional, da Globo, agora ele pena para ganhar do SBT. Sua atração na RedeTV! também perdeu público e mal chega a 1 ponto. Seus comentários contra a vacina durante o auge da Covid-19 no país e suas falas homofóbicas ajudaram neste processo. A reportagem é do portal Notícias da TV.

Segundo dados do Ibope no Amazonas obtidos com exclusividade pelo Notícias da TV, o Alerta Nacional marcou média de 3,8 pontos para a TV A Crítica entre 11 e 15 de abril --por lá, o mundo cão é exibido no horário local entre 17h e 18h30. Na mesma faixa, a Globo marcou 20,7 pontos com O Clone e Além da Ilusão. A TV Norte, afiliada do SBT, ficou com 5,7 pontos com as novelas mexicanas e o programa local Norte Notícias.

Em fevereiro de 2020, antes da explosão do novo coronavírus, o programa de Sikêra havia alcançado 12,2 pontos de média mensal. É uma redução de 68,8% em pouco mais de dois anos. Os números prejudicaram a audiência da TV A Crítica de maneira geral.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Se antes ela ocupava a segunda colocação e chegava a ser líder em alguns horários, hoje a TV local tem tido dificuldades para alcançar 5 pontos na média-dia e perde para o SBT das 7h à meia-noite. Sikêra também deixou o posto de programa mais visto na TV A Crítica e viu outras atrações atingirem melhores índices.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Sikêra Jr. também precisa lidar com a ascensão de outro apresentador local: Clayton Pascarelli, que passou por Globo, Record e pela própria TV A Crítica. Há duas semanas, o Norte Notícias, que Pascarelli apresenta no SBT local entre 18h15 e 18h45, vence Sikêra Jr. --com médias de até 6,3 pontos contra 3,2.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Com o Alerta Amazonas, dedicado somente ao público de Manaus, Sikêra Jr. consegue reagir --mas segue aquém do que já foi um dia. Sua média entre 18h30 e 20h foi de 6,7 pontos entre 11 e 15 de abril. No mesmo horário, a Globo teve 20,7, o SBT ficou com 4,3 pontos, e a Record marcou 3,9. Em fevereiro de 2020, o Alerta Amazonas alcançava 16,5 pontos em Manaus --ou seja, ele perdeu 59,4% de seu público em dois anos.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE