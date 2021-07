Bolsonarista Sikêra Jr. perde 57% do intervalo comercial após xingar gays de 'raça desgraçada'

O intervalo comercial do Alerta Nacional foi reduzido em 57% por falta de empresas interessadas em patrocinar o telejornal edit

247 - A debandada de anunciantes da RedeTV! e da TV A Crítica por conta das declarações de Sikêra Jr., que chamou os homossexuais de "raça desgraçada", está rendendo prejuízo para as duas emissoras: o intervalo comercial do Alerta Nacional foi reduzido em 57% por falta de empresas interessadas em patrocinar o telejornal. A informação é do portal Na Telinha.

Diariamente, o programa costuma ter um intervalo comercial de 4 minutos de duração. Mas, na edição desta quinta-feira (1º), o break foi reduzido para 1 minuto e 45 segundos, perdendo mais da metade do tempo dedicado a propagandas de produtos.

Para tentar reverter a catástrofe provocada pelo apresentador, que na última sexta-feira (25) chamou os homossexuais de "raça desgraçada", a RedeTV! passou a veicular mais intensamente vídeos institucionais do Alerta Nacional em sua programação.

Até esta quinta-feira, 12 grandes marcas haviam quebrado contrato publicitário com a Rede TV. Além disso, o Ministério Público Federal ajuizou no Rio Grande do Sul ação civil pública contra a Rede TV! e o apresentador Sikêra Jr. Na ação, é pedido também que Rede TV! e Sikêra Jr sejam condenados a pagar R$ 10 milhões por danos morais coletivos —valor a ser destinado à estruturação de centros de cidadania LGBTQIA+.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.