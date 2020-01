Bolsonarista, tenista brasileiro é banido por corrupção

Portal Forum - João Souza, o Feijão, tenista que chegou a ser número 1 do Brasil e 69º no ranking mundial da Associação dos Tenistas Profissionais (ATP), foi banido definitivamente do esporte, além de ter de pagar uma multa de US$ 200 mil.

O brasileiro foi considerado culpado de atuar em vários casos de corrupção, ou seja, manipulação de resultados em inúmeros torneios, no Brasil, no México, nos Estados Unidos e na República Tcheca. Feijão também pediu a outros atletas que perdessem propositalmente.