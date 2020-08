Bolsonaristas atacam CNN após crítica a Alexandre Garcia

Apoiadores de Jair Bolsonaro se revoltam após o apresentador Rafael Colombo criticar Alexandre Garcia, que defendeu a cloroquina num Brasil com 100 mil mortos por Covid-19, e levantam a tag #CNNLixo edit

247 - Bolsonaristas levantaram a tag #CNNLixo no Twitter neste sábado (8) após o apresentador da emissora Rafael Colombo ter rebatido argumentos do comentarista Alexandre Garcia sobre a suposta eficácia da cloroquina no tratamento para a Covid-19.

"Se a cloroquina funciona, é barata, e serviu como você falou na Amazônia para lúpus, malária e outros tipos de doença, por que o mundo teria deixando tanta gente morrer se tem um remédio barato à disposição? A troco de que tanta gente morreria se a cloroquina funciona?", questionou Colombo a Garcia em programa da CNN.

A rede bolsonarista na internet se revolta pelo fato de o apresentador ter ousado criticar o ídolo da direita Alxandre Garcia. Já a esquerda, desaprova a emissora por dar espaço ao comentarista.

