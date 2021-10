Bolsonaristas atacam IstoÉ após capa sobre nazismo e Editora Três diz que não se intimidará

Apoie o 247

247 - Bolsonaristas atacaram na noite desta quarta-feira (20) a sede da Editora Três, responsável pela publicação das revistas IstoÉ e IstoÉ Dinheiro.

Os "ativistas políticos picharam muros e paredes da sede da empresa jornalística com cartazes apócrifos", diz nota da editora.

O que causou a fúria dos bolsonaristas foi uma capa recente da IstoÉ que compara Jair Bolsonaro a um nazista e o chama de "mercador da morte".

Leia a nota da Editora Três na íntegra:

"Nota Oficial da Editora Três

A Editora Três, responsável pela publicação das revistas ISTOÉ e ISTOÉ Dinheiro, repudia os ataques criminosos praticados por parte de ativistas políticos que, na noite desta quarta-feira, 20, picharam muros e paredes da sede da empresa jornalística com cartazes apócrifos agredindo a integridade física e patrimonial deste grupo de mídia, que defende o Brasil há mais de 45 anos.

As pichações e os cartazes visaram não apenas danos ao patrimônio, mas também a honra de diretores das publicações, uma atitude intolerável. A ISTOÉ considera que esses atos antidemocráticos representam uma tentativa de ameaça à democracia, à liberdade de expressão e à imprensa livre, democrática e independente, garantidos pela Constituição.

Essas agressões acontecem em razão do jornalismo crítico e independente adotado pela editora, e vêm na esteira do extremismo político instalado no País nos últimos anos. Elas têm o objetivo de intimidar, mas não terão sucesso. A intolerância, o fanatismo e a covardia de grupos extremistas serão combatidos pelo bem da estabilidade democrática,

A Editora Três adotou todas as medidas necessárias para denunciar e identificar os autores desses atos. A polícia já foi acionada e está realizando diligências. Tudo será feito para garantir a tranquilidade da equipe e dos colaboradores, reafirmando a defesa enfática do Estado Democrático de Direito.

Editora Três".

