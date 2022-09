Bolsonaristas colocam banner imenso de Vera Magalhães em manifestação para atacá-la: “vergonha do jornalismo”

Apoie o 247

ICL

247 - A jornalista Vera Magalhães, que recentemente foi alvo de um insulto machista de Jair Bolsonaro durante debate promovido na Band, usou suas redes para denunciar mais um ataque: bolsonaristas colocaram um banner imenso com a jornalista durante o comício do chefe do executivo para atacá-la.

No banner em questão, Vera é chamada de “vergonha do jornalismo”.

>>> Especialistas em direito eleitoral confirmam: Bolsonaro cometeu crimes no 7 de setembro

“Sabem o que isso faz? Volta uma horda violenta e fanatizada contra mim. Coloca minha segurança e minha integridade física em risco. Coloca um alvo na minha cara. Isso sim é vergonhoso. Isso não é democracia. E é dessa maneira que essas pessoas enxergam a mulher e a imprensa”, disse a jornalista, que recebeu diversas mensagens de apoio.

Sabem o que isso faz? Volta uma horda violenta e fanatizada contra mim. Coloca minha segurança e minha integridade física em risco. Coloca um alvo na minha cara. Isso sim é vergonhoso. Isso não é democracia. E é dessa maneira que essas pessoas enxergam a mulher e a imprensa pic.twitter.com/uvc2HfUTao September 7, 2022





Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.