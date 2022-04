Bolsonaristas comemoram aquisição de Twitter por Elon Musk: "acabou a censura"

Apoie o 247

ICL

247 - Sem comprovações reais, bolsonaristas já comemoram nas redes supostos bons resultados nos algoritmos após Elon Musk fazer a aquisição do Twitter e também projetam que ocorrerá o fim da censura nas redes, ou seja, um ambiente aberto na propagação de fake news.

Um dos mais animados com o fato é Flávio Bolsonaro, pego recentemente postando fake news contra o ex-presidente Lula. " Em poucas horas, após o anúncio da compra do Twitter por @elonmusk, ganhei mais da metade de seguidores que normalmente ganho em 1 mês. Algumas mudanças no engajamento já são perceptíveis. Era fato que o algoritmo anterior sabotava as contas. Entenderam?", disse.

Em poucas horas, após o anúncio da compra do Twitter por @elonmusk, ganhei mais da metade de seguidores que normalmente ganho em 1 mês. Algumas mudanças no engajamento já são perceptíveis. Era fato que o algoritmo anterior sabotava as contas.

Entenderam? pic.twitter.com/Q72YzUjtxq CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE April 26, 2022





CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Saiba mais

O Twitter confirmou acordo para a venda de 100% da empresa ao multibilionário Elon Musk, pelo valor de US$ 44 bilhões, informa a agência AFP. Após a transação ser efetuada, o Twitter passará a ser uma companhia de capital fechado.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

>>> Elon Musk pede que 'até seus piores críticos' permaneçam na rede social

Nos termos da oferta, acionistas da empresa vão receber US$ 54,20 por cada ação. O preço é 38% maior do que o fechamento das ações em 1º de abril, último dia útil antes de Musk divulgar uma participação significativa na empresa, o que provocou uma alta das ações.

Nesta segunda-feira, 25, as ações do Twitter avançam 6,4% em Nova Iorque. Já os BDRs da empresa na bolsa brasileira avançam 12,26%

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE