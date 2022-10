Bolsonaristas escancaram xenofobia e atacam Nordeste após primeiro turno: 'Cuba do Sul'

Apoie o 247

247 - Após a divulgação dos resultados do primeiro turno das eleições gerais de 2022, que mostrou os estados do Nordeste brasileiro como um reduto da defesa da democracia e do apoio à candidatura do ex-presidente Lula (PT) , bolsonaristas promoveram lamentáveis ataques de xenofobia contra a região nas redes sociais.

Principalmente influenciados pelo comunicador bolsonarista Rodrigo Constantino, os xenófobos virtuais passaram a chamar o nordeste pejorativamente de Cuba do Sul e atacaram a região usando estigmas de 'pobreza', 'analfabetismo', entre outras ofensas mentirosas. Confira:





















