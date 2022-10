Bolsonaristas espalham fake news associando Lula a tiroteio que interrompeu Tarcísio em SP

Apoie o 247

ICL

247 - Em mais uma fake news bolsonarista, o ex-presidente Lula (PT) foi falsamente associado ao tiroteio que interrompeu evento do ex-ministro Tarcísio de Freitas (Republicanos) em São Paulo na segunda-feira (17).

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram Lula ao lado de um líder comunitário da Bahia, que participava pacificamente de um evento da campanha petista. De acordo com a fake news, este mesmo homem teria sido o responsável pelo tiroteio em Paraisópolis, na capital paulista, quando o ex-ministro bolsonarista visitou a região.

Os mentirosos digitais anexaram uma foto de homens presos pela polícia e destacaram um dos detidos, afirmando que se tratava do mesmo líder comunitário que estava com Lula. Isso foi desmentido pelo 'Fato ou Fake' do portal g1: o homem não está preso e não é um criminoso, muito menos foi responsável pelo tiroteio em São Paulo.

