Bolsonaristas expulsam jornalista da CNN e sobem a hashtag #CNNlixo (vídeo)

Repórter que cobria a manifestação no Rio precisou sair com escolta policial para evitar que fosse agredido, aos gritos de “CNN lixo” edit

247 - Bolsonaristas presentes no ato com motos no Rio de Janeiro neste domingo (23), que teve a presença do próprio Jair Bolsonaro, xingaram, gritaram e expulsaram um jornalista da CNN que trabalhava no local fazendo a cobertura da manifestação.

Ele precisou sair com escolta policial para evitar que fosse agredido, aos gritos de “CNN lixo”. Nas redes sociais, os apoiadores do presidente, irritados com a emissora, subiram a hashtag #CNNlixo acompanhada de frases como:

“Recebem do povo o que vc plantam!”, “Quem gosta de mentir precisa ouvir a verdade!”, “a dor de cotovelo dos jornalistas é de dar dó” e “a #CNNLixo ñ aceita a popularidade do Presidente Bolsonaro”.

O vereador bolsonarista Douglas Garcia, de Niterói, debochou do tratamento agressivo dado ao repórter: “CNN recebendo o carinho do povo”, postou, com cara de riso.

É um absurdo que um colega jornalista da @CNNBrasil não possa fazer o seu trabalho em segurança. Ele teve que sair escoltado da manifestação organizada por bolsonaristas hoje. Minha solidariedade ao colega. O trabalho da imprensa é fundamental para defesa da democracia. pic.twitter.com/6fMcrqkhfh May 23, 2021

