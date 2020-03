Bolsonaristas querem trazer ao Brasil entidade de extrema-direita para atacar jornalistas

247 - .Os blsonaristas querem trazer para o Brasil o chamado Projeto Veritas, que apoia o governo de Donald Trump e tem como método principal criar situações para filmar e depois editar de forma seletiva conversas informais de jornalistas e executivos sobre política e suas empresas.

Reportagem do Estado de S.Paulo informa que Allan dos Santos, ativista da militância bolsonarista nas redes sociais, sócio do site Terça Livre, se encontrou há oito dias com executivos do projeto e líderes da extrema-direita mundial, em Washington, durante a convenção do Conservative Political Action Conference (CPAC).

O deputado Eduardo Bolsonaro, filho do ocupante do Palácio do Planalto apoia a vinda do Veritas ao Brasil. Segundo ele, o objetivo é “desmascarar” a atuação da “mídia esquerdista”.