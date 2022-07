'Bolsonaro acreditava sinceramente na cloroquina e a PGR acredita sinceramente no arquivamento da CPI', ironiza Gaspari

"Caberá ao STF decidir o que fazer com as denúncias", diz o jornalista Elio Gaspari sobre o pedido de arquivamento das conclusões da CPI da Covid edit

247 - O jornalista Elio Gaspari afirma, em sua coluna na Folha de S. Paulo, “a vice-procuradora-geral da República, Lindôra Araújo, informou ao Supremo Tribunal Federal que Jair Bolsonaro ‘acreditava sinceramente’ que a cloroquina era um remédio eficaz contra a Covid” para justificar o pedido de arquivamento das conclusões da CPI da pandemia". “É direito da PGR acreditar sinceramente no seu pedido de arquivamento. Caberá ao STF decidir o que fazer com as denúncias”, ironiza Gaspari no texto.

“Bolsonaro tem uma queda por substâncias e iniciativas mágicas. Acredita nos efeitos econômicos milagrosos do nióbio e do grafeno. Chegou a anunciar que visitaria uma empresa de militares americanos que pesquisa a transmissão de energia elétrica sem fios. Seria um milagre para a Amazônia. Felizmente não foi à empresa”, ressalta o jornalista.

“Enquanto esteve na moda, a cloroquina pouco teve a ver com a sinceridade da convicção. A partir das evidências científicas da sua inutilidade, foi um instrumento político (e comercial em alguns hospitais e planos de saúde)”, finaliza.

