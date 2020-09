Bolsonaro afasta o Brasil da razão e do mundo, avalia Mino Carta

247 - Em análise publicada na revista Carta Capital, o jornalista Mino Carta afirma que o povo brasileiro poderia perguntar se Jair Bolsonaro "é um campeão da hipocrisia, um farsante que desempenha um papel, mas a resposta é outra: trata-se de um ser sincero na crença inabalável da sua condição de centro de um sistema solar que dispensa o astro rei e o próprio mundo".

"Ele faz questão de se alhear do planeta para dirigir-se somente àqueles que supõe serem seus eleitores, ou por outra já faz seus cálculos em relação ao pleito de 2022. Haverá quem o conteste no Brasil e fora dele, mas ele segue em frente na aposta em um país sem nação, em sua larga maioria disposto a engolir o bestialógico", diz.

De acordo com o jornalista, Bolsonaro navega "pela rota oposta àquela da política exterior de Lula, desvencilhada dos interesses dos Estados Unidos para confirmar uma independência nunca dantes navegada".

"Não faltou, aliás, no discurso da ONU o elogio de Donald Trump, mas isto é secundário diante da busca deliberada do isolamento do País. É como se Bolsonaro pretendesse tomar o leme de uma nau cada vez mais solitária em relação ao resto da humanidade. Não se trata de uma forma de provincianismo, ou de subserviência, e sim de uma demonstração desvairada de empáfia. Dela se alimenta, com voracidade crescente. Furibunda e raivosa".