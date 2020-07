Bolsonaro age como moleque quando tenta empurrar cloroquina para o povo, diz Merval Pereira

Colunista do Globo condena duramente o vídeo em que Jair Bolsonaro faz propaganda de um remédio ineficaz contra o coronavírus edit

247 - O jornalista Merval Pereira, que apoiou o golpe de estado de 2016, e a prisão política do ex-presidente Lula, fatores que desencadearam em Jair Bolsonaro, hoje avalia que o Brasil é governado por um moleque .

"O anúncio de que o presidente Bolsonaro foi infectado pela Covid-19 traz em si mesmo diversas facetas dele: irresponsabilidade, falta de compaixão, negação da gravidade da pandemia, desdém indicando falta de entendimento do que seja a presidência do Brasil", escreve ele, em sua coluna no Globo.

"Não apenas aproveitou a ocasião para reafirmar a indicação de cloroquina e seus derivados para tratamento da doença, como fez um vídeo em tom amolecado tomando o remédio e sugerindo-o para a população que precisar. Parecia um verdadeiro garoto propaganda do remédio, cuja fabricação obrigou o Laboratório do Exército a aumentar, além dos milhões de comprimidos que recebeu como 'doação' dos Estados Unidos depois que o FDA proibiu sua utilização", pontuou.

