Bolsonaro arrasta militares para o pântano, diz Joaquim de Carvalho

247 – O jornalista Joaquim de Carvalho, do 247, publicou um fio no twitter em que recordou a expulsão de Jair Bolsonaro pelo exército e falou sobre como ele vem arrastando as forças armadas para o pântano. "Talvez pense que somos trouxas. Nem todos. Trouxas são certamente seus apoiadores, como os generais que aceitam fazer o jogo dele contra o TSE, e pagarão por isso", disse ele. Confira:

2) O Superior Tribunal Militar, numa decisão política, não técnica, evitaram a expulsão. E Bolsonaro virou, 30 anos depois, comandante supremo das Forças Armadas, e agora arrasta a instituição para o pântano, ao conseguir apoio de comandantes para seus movimentos golpistas. — Joaquim de Carvalho (@joaquimmonstrao) July 6, 2022





4) Ainda q tenha acumulado patrimônio apenas com o exercício de mandatos, incompatível com seus rendimentos oficiais. Talvez pense que somos trouxas. Nem todos. Trouxas são certamente seus apoiadores, como os generais q aceitam fazer o jogo dele contra o TSE, e pagarão por isso. — Joaquim de Carvalho (@joaquimmonstrao) July 6, 2022

