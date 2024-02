Bolsonaro assume comando de ato contra o STF que poderá levá-lo à cadeia

Apoie o 247

247 - Em mensagem enviada a aliados, Jair Bolsonaro (PL) afirma que o ato em sua defesa, marcado para o dia 25 de fevereiro, na Avenida Paulista, “tem uma coordenação” e não precisa de contribuição financeira para ser levado adiante. O jornalista Reinaldo Azevedo usou sua conta no X, antigo Twitter, para ironizar a declaração. “Está tudo entendido. Bolsonaro anuncia que está no comando do ato contra o STF e que tem o controle de tudo, inclusive do financiamento do evento. Temos uma variante da produção antecipada de provas, fornecida pelo investigado. Gênio!”, postou Azevedo.

Segundo a Folha de S. Paulo, na mensagem enviada na quinta-feira (15) aos aliados, Bolsonaro diz que “o evento de 25/fevereiro tem uma coordenação. Não precisamos de recursos. Quem porventura esteja pedindo dinheiro (vaquinha) para o evento, não conta com nosso apoio. Não contribua”. >>> "Estão dadas as condições para a prisão preventiva de Bolsonaro", diz jurista Fernando Fernandes

No mesmo dia, o advogado Fabio Wajngarten, que comandou a Secretaria de Comunicação do governo Bolsonaro, afirmou que o evento foi concebido pelo pastor bolsonarista Silas Malafaia e será financiado pela Associação Vitória em Cristo, que integra o conglomerado empresarial e religioso ligado ao próprio pastor.

Já nesta sexta-feira (16), Bolsonaro divulgou um vídeo pedindo que seus apoiadores não realizem manifestações paralelas em outras cidades do país.

Está tudo entendido. Bolsonaro anuncia que está no comando do ato contra o STF e que tem o controle de tudo, inclusive do financiamento do evento. Temos uma variante da PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS, fornecida pelo investigado. Gênio! pic.twitter.com/vtLzPIH9s4 — Reinaldo Azevedo (@reinaldoazevedo) February 16, 2024

