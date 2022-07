Bolsonaro beneficia Lula ao tentar comprar votos por meio da PEC do Desespero, diz William Waack

"Lula é visto pelos mais pobres como aquele que melhor garantiria os benefícios para além do horizonte de dezembro estabelecido na PEC do Desespero", diz o jornalista edit

Apoie o 247

ICL

247 - O jornalista William Waack afirma, em sua coluna no jornal O Estado de S. Paulo, que “não há surpresa alguma na PEC do Desespero” do governo Jair Bolsonaro. “A questão é saber se a compra de votos vai funcionar”, ressalta.

“O universo de eleitores que vivem com renda familiar (atenção, familiar) de até 2 salários mínimos – o alvo da PEC do Desespero – é estimado em 60 milhões de pessoas. Esse número equivale à soma de colégios eleitorais como São Paulo, Minas e Bahia”, observa o jornalista.

“Nesse enorme segmento a vantagem de Lula sobre Bolsonaro tem sido ampla, constante e, ao que tudo indica, consolidada. Em outras palavras, com a PEC do Desespero a estratégia de Bolsonaro consiste em atacar seu adversário onde ele é mais forte”, acrescenta.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ainda segundo Waack, “além de chegar tarde, o segundo fator limita sua eficácia eleitoral. Existe um reconhecido “time lag” entre a aprovação/efetivação de um benefício e a melhoria da situação do candidato nas pesquisas. Fala-se de um processo que demanda em torno de meio ano – e faltam menos de três meses para o primeiro turno das eleições”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Waack observa, ainda, que "ao dedicar-se desesperado à compra de votos via benefícios sociais, paradoxalmente o presidente reforça a imagem de seu grande oponente – Lula é visto pelos mais pobres, em termos de atributos, como aquele que melhor garantiria os benefícios para além do horizonte de dezembro estabelecido na PEC do Desespero".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Em outras palavras, a derradeira estratégia de Bolsonaro promete trazer pouquíssimo ganho político obtido a um enorme custo financeiro e, principalmente, institucional ao País (algo que pouco importa para a política como ela é). Provavelmente o presidente nem percebe que foi engolido pelos fatos que pretendia mudar”, finaliza.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE