Bolsonaro busca um pretexto para a convulsão social, diz Merval Pereira

247 – "À medida que vão crescendo os indícios de que o presidente Bolsonaro chegará muito fragilizado à eleição presidencial do ano que vem, vão se multiplicando seus atos tresloucados. A CPI da Covid está chegando perto de uma possível negociata em torno da compra de vacinas e cloroquina, e Bolsonaro reage. É tresloucado um presidente da República de país democrático advertir publicamente que uma 'convulsão social' poderá ocorrer se uma de suas vontades não for satisfeita, a aprovação do voto impresso", escreve o jornalista Merval Pereira, em sua coluna desta terça-feira.

"A alegação de que é preciso armar a população para que ela se defenda de governantes ditatoriais vai ganhando configuração perigosa quando se vê o trabalho contínuo de Bolsonaro para desmoralizar as instituições, como o Supremo Tribunal Federal (STF), que podem barrar suas pretensões ilegítimas", diz ainda o jornalista. "Tudo são pretextos para o objetivo final, perpetuar-se no poder", aponta.

