Bolsonaro cancela entrevista programada para a estreia da CNN Brasil

247 - Jair Bolsonaro cancelou a entrevista que daria à CNN Brasil, programada para ser exibida no domingo (15), dia da estreia, informou a assessoria do canal nesta quinta-feira (12). A entrevista seria gravada na sexta-feira (13). O jornalista William Waack, apresentador do "Jornal da CNN", estava escalado para entrevistar o presidente. A informação é do jornalista Maurício Srtycer, em sua coluna no Portal UOL.

O cancelamento ocorre em meio a outras mudanças na agenda do presidente em função do risco de uma pandemia de coronavírus